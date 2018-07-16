Şule Çet'in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

Ankara’da bir plazadan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.’nın mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Şule Çet’le aynı odada olduğu belirtilen Çağatay A. suçlamaları reddederken; Berk A. ise olay esnasında dışarıda olduğunu savundu.

Üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti.

Çet’in otopsi raporunda ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer almış kanında da “Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde” bulunmuştu. Tırnağındaki DNA bulgularının ise Çağatay A’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.



Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. otopsi raporunun ardından soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Çağatay A.’nın ve Berk A.’nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.



ntv.com.tr'de yer alan haber göre, ulaştığı bilgilere göre; şüpheliler suçlamaları reddetti.



Şule Çet’in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında “Suçsuzum” dedi.

Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. “Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı” şeklinde ifade verdi. Çağatay A. daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

“Çağatay'ın eli şişmişti, ona vurdum"

Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığı ifade ederek suçsuz olduğunu savundu.



Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.’ya vurduğunu öne sürdü.



Berk A., ifadesinde “Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay’ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. Buradan bir kız geçti mi diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı” dedi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A., çıkarıldıkları mahkemede "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklanmıştı.