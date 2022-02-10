Şule Çet davasında rapor hazırlayan doktorun 6 ay meslekten men cezası kesinleşti

Kurul kararında, hekimlerin güncel bilimsel gelişmelerden ve objektif kriterlerden ödün vermeden bilirkişi görüşlerini bildirmeleri gerektiği, bilimsel değerlendirmelerin bu kriterlerden uzaklaşılarak sübjektif ögelerle yapılmasının hekimlik değerleri ile bağdaşmayacağı, bu bakışla kararın hukuka uygun bulunduğu kaydedildi. Böylece Dr. Aydın hakkındaki ceza kesinleşti.

Aydın, raporda “Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” demiş, Çet ailesinin avukatının şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası’nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı.