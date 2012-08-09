'Sular kirli' haberleri sonrası su arıtma cihazlarının fiyatı 4 bin liraya çıktı

Damacana sularla ilgili yapılan açıklamaların ardından su arıtma cihazlarının satışı ve şikayetlerinde artış yaşandığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nın damacana sularına yönelik başlattığı hijyen operasyonu, su arıtma cihazlarıyla ilgili adeta yeni bir pazar oluşturdu.

Mağazalar, marketler ve internetten olduğu kadar kapıdan satışlarında önemli artış yaşanan arıtma cihazlarının fiyatı 200 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Cihazın kalitesinin yanı sıra, kullanım ömrü, periyodik bakımı, yetkili servis ağına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu cihazların periyodik bakımları bile 400 liraya kadar çıkarken "astarı yüzünden pahalı" olabiliyor. Sağlıklı suyu ucuza mal etmek bu açıdan kolay görünmüyor.

Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri Mehmet İmrek, bazı damacana sularında tehlikeli boyutlarda mikroorganizma tespit edilmesi üzerine, tüketicilerin hangi suyun temiz olduğu konusunda kuşkulanmaya başladığını söyledi.



Evlere kadar geliyorlar



Tüketicilerin sağlıklı su telaşını, bazı kişi ya da firmaların fırsata dönüştürme çabasına girdiğini dile getiren İmrek, şöyle konuştu: ”Bazıları, menşei belli olmayan su arıtma cihazlarını satmaya başlamıştır. Hatta bazı satıcıların evlere giderek su örneği üzerinde test yapıp gerek damacana suyunun ve gerekse de musluk suyunun içilebilir durumda olmadığını söyleyerek su arıtma cihazı satmaktadır. Kapıdan satış yasak olmasına rağmen son dönemlerde arttı. Tüketiciler, arıtma cihazı alırken,menşei belli, yedek parçası ve yetkili teknik servis ağı olan, yedek parçası yurt içinde ucuz ve rahatlıkla bulunanları tespit etmelidir.”

Cihazların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yeterlilik ve Sağlık Bakanlığı’ndan su analiz raporu onayının alınmış olmasına dikkat edilmesini öneren İmrek, ”Cihazın garanti ve satış belgeleri mutlaka olmalı. Kalitesiz malzemelerden yapılan arıtma cihazlarının suyun mineral değerlerini yok ettiği, suyu arıtmaması sebebiyle içinde tuttuğu mikroorganizmaları sakladığı ve suyun içindeki mikropları çoğaltarak insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü bilinmektedir” dedi.

İmrek, tüketicilerin kapılarına gelen satıcılara ve sokaklarda satılan arıtma cihazlarına itibar etmemeleri uyarısında bulunarak, ”Son günlerde satışları arttı. Birliğe gelen şikayetlerde de artış var. İyi araştırma yapmak gerekiyor. Fiyatları 4 bin liraya kadar çıkanları satılıyor. Bazıları periyodik bakımından kazanıyor. Kontrolsüz büyüyen sektörden tüketicilerin zarar görmesini istemiyoruz” diye konuştu.