Sular durulmuyor!..



Ankaragücü'nde Cemal Aydın Tesisleri'ne giren kişiler başkanlık binasının camlarını kırdılar. Saldırı sırasında kulüpte bulunan yönetici Atilla Bedri, silahla havaya ateş açtı.



Turkcell Süper Lig'de yeni sezona büyük umutlarla giren, ancak aldığı başarısız sonuçların ardından zor günler geçiren Ankaragücü'nde sular durulmak bilmiyor.



Kulübün, gelecek sezon 100. yılını kutlayacak olmasından dolayı büyük beklentilere giren, ancak bu beklentilerin boşa çıkmasının ardından her maçta yönetime olan protestolarını dile getiren sarı-lacivertli taraftarlarla yönetim arasındaki gerilim her geçen gün doruğa ulaşıyor.



Alınan bilgiye göre, dün gece Cemal Aydın Spor Kompleksi'ne giren kimliği belirlenemeyen kişiler, başkanlık binasının camlarını taşlarla kırdılar. Bunun üzerine kulüpte bulunan yönetici Atilla Bedri'nin silahla havaya ateş açtığı ve saldırıda bulunan kişilerin kaçtığı öğrenildi.



Fortis Türkiye Kupası maçında Bursaspor ile karşılaşacak Ankaragücü kafilesi sabah saatlerinde tesislerden ayrılırken, 9 sivil güvenlik görevlisinin tesisleri koruduğu öğrenildi.



Geçen hafta Bursaspor ile oynanan lig maçı dönüşü taraftarlarla Ankaragücü teknik yönetimi arasında Atatürk Havalimanı'nda yaşanan gerilimin ardından, teknik direktör Ünal Karaman'ın taraftara yönelik yaptığı sert açıklamalar, 2 taraf arasındaki gerilimi iyice arttırmıştı. Karaman'ın açıklamaları üzerine taraftarlar yeni teknik adamı da istemediklerini belirten açıklamalarda bulunmuşlardı.

