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SULAR ALTINDA KALAN TARİHİ CAMİDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Eminönü'ndeki bahçesi ile girişi 1 haftafdır sular altında kalan ve bahçesine deniz anasının da geldiği tarihi Ahi Çelebi Camii'de su tahliye çalışmalarına başlandı

08 Mart 2018 00:51

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Eminönü\'ndeki bahçesi ile girişi 1 haftafdır sular altında kalan ve bahçesine deniz anasının da geldiği tarihi Ahi Çelebi Camii\'de su tahliye çalışmalarına başlandı.
1480 yılında yapılan ve 1 haftadır bahçesi ve girişi sular altında kalan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde başlatılan su tahliye çalışmalarına devam ediliyor.
Ekiplerin, bahçe ve girişi kaplayan suyun gider boruları aracılığıyla denizden geldiğini tespit ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin tahliye çalışmaları
-Su tahliyesi yapan vidanjörler
-Su basan cami
-Cami imamının çıplak ayakla sudan geçerek camiye girmesi
-Sudaki deniz anaları
-Bankların üstünden geçerek camiye gelenler
-Olaya dikkat çekmek için olta sallayan cami cemaatinden Celil Afgan
-Vatandaşlar ile röportajlar
-Genel ve detay görüntüler
-28 Şubat\'taki yağmurda su baskını görüntüsü

07.03.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180307166
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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