Sular altında bırakılan Hasankeyf’te iki günlük drone çekimi için yarım milyon lira harcanmış

Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı üzerinde binlerce lira ödenerek drone çekimi yapıldığı açığa çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Ilısu Barajı üzerinde iki günlük drone çekimi ve organizasyon için 452 bin TL harcadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, EÜAŞ “Drone İle Video Çekimi ve Organizasyon Hizmet Alımı İşi” adı altında 13 Temmuz tarihinde ihale düzenledi. BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, İhaleyi, tek başına katılarak 452 bin TL teklif veren Asil Organizasyon Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirket ile EÜAŞ arasında 29 Temmuz tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmede binlerce liralık ihale kapsamında sadece ‘iki gün boyunca’ Hasankeyf’e inşa edilen Ilısu Hidroelektrik Santralı üzerinde drone çekimi yapılacağı belirtildi.

Drone çekimi pazarlık usulüyle yapıldı

İki günlük drone çekim ihalesi, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesi kullanılarak pazarlık usulüyle yapıldı.

Eleştirilen bu ihale yönetiminin, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumlarında” kullanılması gerekiyor.