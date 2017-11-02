Sulama sistemleri fabrikasında yangın 

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Bornova İlçesi\'ndeki bir tarımsal sulama sistemleri fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde 5\'inci Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve tarımsal sulama ekipmanları üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedendenle çıktı. Fabrika çatısında yükselen dumanları gören sanayi sitesindeki güvenlik personeli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 2 AKS ekibi sevk edildi. Ekipler, çatıdaki yangını yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürdü. Alt katlardaki tarımsal sulamada kullanılan plastik boruların tutuşmasının önlenmesiyle, olası daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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