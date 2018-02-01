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Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı: Sulamanın belediyelere devri sıkıntı yaratır

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sulama birliklerinin kapatılıp tarımsal sulamanın belediyeler aracılığıyla yapılacağı yönündeki açıklamasıyla ilg

01 Şubat 2018 19:11

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sulama birliklerinin kapatılıp tarımsal sulamanın belediyeler aracılığıyla yapılacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili, \"Hem belediyeler hem de çiftçi için büyük sıkıntı yaratır\" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın AK Parti Çorum İl Başkanlığı kongresindeki konuşmasındaki, \"Sulama birliklerini kaldırıyoruz, onun yerine bu işi belediyeler vasıtası ile çözmeye gideceğiz\" açıklamasıyla ilgili, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal bir açıklama yaptı. Uysal, yazılı açıklamasında, önceden yerel yönetime devredilen bazı sulama birliklerinin yaşadığı sıkıntıların aynısının tekrar ve daha büyük şekilde yaşanacağına dikkati çekip, \"Belediyelerin içme ve kullanma suyu hizmeti verme açısından bazı bölgelerde yaşadıkları sıkıntılara bir de sulama suyu yönetiminin eklenecek olması hem belediyelerimizi hem de sulama suyu hizmeti bekleyen çiftçimizi zora sokabilir\" ifadelerini kullandı.
TBMM\'ye sevk edilmesi beklenilen Su Yasası tasarısında su yönetiminin katılımcı, şeffaf ve havza bazında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, \"Bu nedenle sulama birliklerinin yasasında yapılacak değişikliklerle birliklerin kurumsal yapısının daha işlevli hale getirilmesi ve problemlerinin çözülmesi öncelikli tercih olmalıdır. Bu önerimizin kabul görmemesi halinde sulama tesislerinin mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü üzerinde kalmak kaydıyla kooperatifleştirme ve aynı bölgedeki mevcut sulama kooperatifleriyle bütünleştirme yoluna gidilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz\" görüşünü dile getirdi.
Büyükşehir belediyelerinin dışındaki belediyelerin yasasında sulama yönetimi ile ilgili hükümlerin olmamasının sulama hizmetlerinin sürekliliğini sıkıntıya sokacağını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:
\"Bunun yanı sıra büyükşehirlerde yerel yönetimlerimizin yetki ve sorumluluk alanlarının genişlemesinden doğan bazı zorluklara sulama yönetiminin de eklenecek olması, sürdürülebilir bir sulama yönetiminin sağlanmasını zorlayabilir. Sulama yönetimi bizzat bir ihtisas konusu olarak kırsal kalkınma modelimizin ana unsurunu oluşturur. Ülkemizde tarımsal sulamanın etkin ve sürdürülebilir olarak yürütülmesi konusunda Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği olarak üzerimize düşecek tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.\"

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