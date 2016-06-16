Sulama kanalında kaybolan iki çocuğun cesetleri bulundu

Adana’da ağaca bağladıkları ip ile sulama kanalında yüzmeye çalışırken, ipin kopması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan 9 yaşındaki Alican Yalman ile kuzeni 13 yaşındaki Mustafa Kızılelma’nın cesetleri bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Gökhan Keskinci'nin haberine göre, olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi’ne bağlı Koza Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek isteyen ve yüzme bilmedikleri belirtilen Alican Yalman ile kuzeni Mustafa Kızılelma, iddiaya göre yol kenarındaki bir ağaca bağladıkları ipe tutunarak sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen kuzenler, ipin kopması sonucu akıntıya kapılıp sürüklendikten sonra kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sualtı polisleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri, dün gecesaatlerine kadar sulama kanalında iki kuzeni aradı. Arama çalışmalarını kolaylaştırmak için kanala verilen suyun kesilmesine rağmen iki çocuk bulunamadı.

12 saat sonra bulundu

Yakınları tarafından gece boyu aranan Alican Yalman ve Mustafa Kızılelma’nın yaklaşık 12 saat sonra bugün 06.00 sıralarıdna cesetleri bulundu. Kızılelma’nın cesedi, suya girdikleri yerden 6 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi’nde yosunlara takılı, Alican Yalman’ın cesedi ise ondan 1 kilometre ilerdeki elektrik üretimi yapılan regülatör köprünün kapaklarında bulundu. Kuzenlerin cansız bedenleri, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sualtı polisleri tarafından çıkarıldı. Polis veCumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardındın kuzenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.