Sulama kanalında facia; bir çocuk öldü, diğeri komada

Antalya'da yüzmek için girdikleri su kanalının dibinde hareketsiz bulunan iki çocuk, sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürdü. Hastanede yoğun bakıma alınan çocuklardan 9 yaşındaki Hasan Uğurlu kurtarılamadı, 12 yaşındaki Ömer İnan'ın tedavisi sürüyor.

Bugün akşam saatlerinde Göksu Mahallesi'ndeki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana gelen olayda, arkadaş olan Hasan Uğurlu ile Ömer İnan, kanala girerek yüzmeye başladı.

DHA'nın haberine göre; çevrede bulunan Raziye Tepe, çocukların tehlikeli bölgede yüzdüğünü görünce uyardı. Ancak çocuklar bunu dikkate almadı, Tepe’ye ele tutuşup gülümseyerek karşılık verdi. Yaklaşık yarım saat sonra çocukları gördüğü yere yeniden gelen Raziye Tepe, onları kanal dibinde hareketsiz gördü.

Kalpleri duran çocuklara masaj yapıldı



Raziye Tepe’nin bağırıp yardım istemesi üzerine çevredekiler 112 Acil Servis ve polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin şoförü, elbiselerini çıkarıp suya atladı ve çocukları kıyıya çıkardı. Kalpleri duran çocuklara bir süre müdahale eden sağlık görevlileri, onları yaşama döndürmeyi başardı ve hemen ambulansa alarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan çocuklardan Hasan Uğurlu doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Ömer İnan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.