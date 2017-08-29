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Sulama kanalında bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 10 gün önce sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki Dursun Karagöz'e ait olduğu tespit edildi

29 Ağustos 2017 14:23

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde 10 gün önce sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki Dursun Karagöz\'e ait olduğu tespit edildi.
Samsun\'un Bafra İlçesi\'nde 10 gün önce Şeyhören Mahallesi\'nde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay sonrasında soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda cesedin, aynı mahallede yalnız yaşayan Dursun Karagöz\'e ait olduğu belirlendi. Karagöz\'ü, Doğankaya Mahallesi\'nde yaşayan yakınları teşhis etti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Dursun Karagöz\'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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