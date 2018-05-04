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Sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Ahmet Hatura (17) ayağının kayması sonucu düştüğü sulama kanalında boğuldu

04 Mayıs 2018 19:30

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, Suriye uyruklu Ahmet Hatura (17) ayağının kayması sonucu düştüğü sulama kanalında boğuldu.
Olay, öğle saatl erinde Suruç\'un Yalınca Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak ailesiyle Suruç\'a yerleşen Ahmet Hatura, evinin yakınında yürürken ayağı kayınca DSİ\'ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Hatura, ihbar üzerine gelen sualtı polisleri tarafından kanalda arandı. Polisler kısa aramanın ardından Ahmet Hatura\'nın cansız bedenine ulaştı. Hatura\'nın cesedi otopsi için morga gönderildi.

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