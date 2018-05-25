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Sulama kanalına düşen kişiyi, pazar esnafı kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı (40), bu sırada tezgah kuran pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtarılırdı

25 Mayıs 2018 10:27

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Devlet Su İşleri\'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı (40), bu sırada tezgah kuran pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtarılırdı.
Olay, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Ömercik Canlı\'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Fatih Semt Pazarı\'nda tezgah kuran Süphan Akan, bağırışmaları duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, Ömercik Canlı\'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzakta sudan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Canlı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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