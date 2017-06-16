Sulama kanalına düşen er kayboldu

Iğdır'da askeri görevini yapan Piyade Er Harun Aydın, karakoldan el arabası ile çöpleri dökmeye giderken sulama kanalına düşüp kayboldu.
5'inci Hudut Alayı 1'inci Tabur'a bağlı Mürşitali Karakolunda görev yapan Aydın, sabah saatlerinde karakolun çöplerini dökmeye giderken el arabasının devrilmesi sonucu derinliği 4 metreyi bulan sulama kanalına düştü.
Yanında bulunan arkadaşı Harun Aydın'ı sudan çıkarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Olayı duyan askeri yetkililer ve Iğdır AFAD ekipleri, Mürşitali köyünden yaklaşık 20 kilometrelik mesafedeki su kanalında arama başlattı.
Van AFAD Müdürlüğü'nden çağrılan dalgıçlar askeri helikopterle olay yerine getirildi. Suda gözden kaybolan askeri arama çalışmaları sürüyor.