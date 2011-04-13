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SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU AYDIN (A.A)

13 Nisan 2011 03:13

-SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU AYDIN (A.A) - 12.04.2011 - Aydın'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu. Alınan bilgiye göre, Ovaeymir Beldesinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanalı kenarında oynayan 9 yaşındaki Zübeyde Önkal kanala düştü.  Arkadaşlarının haber vermesi üzerine kanala gelen vatandaşlar olayı polise bildirdi. Önkal'ın bulunması için İzmir'den dalgıç istendi. Dalgıç ekibinin yaklaşık iki saatlik aramasından sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına sabaha kadar ara verildiği bildirildi. Dalgıç ekiplerinin olay yerinden ayrılması üzerine bazı vatandaşlar yaklaşık 1 metre yükseklikte su bulunan kanala atlayarak, Önkal'a ulaşmaya çalıştı ancak Önkal'a ulaşılamadı. Zübeyde Önkal'ın ailesi ile birlikte Söke İlçesinde yaşadığı, Aydın'a hastaneye geldikleri, hastaneden sonra da yakınlarını ziyaret etmek için Ovaeymir'e gittikleri öğrenildi.

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