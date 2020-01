Sulama kanalına atlayan kadın kayboldu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da sulama kanalına atlayan 40 yaşındaki Zehra Ok, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı Levent Mahallesi\'nden geçen Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Eşinden boşanan Zehra Ok, bir süre önce evli bir erkekle birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre adı öğrenilemeyen sevgilisiyle de sorun yaşayan Zehra Ok, sulama kanalı kenarına gelerek bir süre bekledi. Kadının durumundan şüphelenen vatandaşlar seslendiği sırada Ok, kanala atladı. Durumu gören bazı kişiler kurtarmak için Ok\'un arkasından kanala atladı, ancak suyun akıntılı olması nedeniyle kadın kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine gelen dalgıç polisler sulama kanalında arama çalışması başlatırken, olayı duyan Zehra Ok\'un yakınları sinir krizi geçirdi. Zehra Ok\'tan geriye ise kanal kenarındaki terlikleri kalırken arama çalışması devam ediyor.

