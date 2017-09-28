Sulama havuzunda cesedi bulundu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu İlçesi\'nde, çiftçi 73 yaşındaki Fidan Yeni, zeytinlik arazideki bağ evi bahçesindeki 600 tonluk sulama havuzunda ölü bulundu. Yeni\'nin, kalp krizi geçirip, havuza düşmüş olabileceği belirtildi.

Fidan Yeni, Nacıpınar Yaylası\'nda yer alan zeytinliğini sulamak için, dün sabah Karacasu ilçe merkezindeki evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen dönmeyen, telefonuna da yanıt vermeyen Fidan Yeni\'nin başına bir şey gelmesinden endişe eden eşi Nimet Yeni, durumu çocuklarına bildirdi. Fidan Yeni\'nin torunu Görkem Yeni, dedesine bakmak için bahçeye gittiğinde, 600 tonluk sulama havuzunda cesedini buldu. Fidan Yeni\'nin cesedi ihbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı inceleme ardından morga kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı. Yeni\'nin, kalp krizi geçirip, havuza düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.