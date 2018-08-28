T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sulama havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki sulama havuzuna düşen köpeği, yardıma çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı

28 Ağustos 2018 18:08

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki sulama havuzuna düşen köpeği, yardıma çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.
Elazığ Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bulunan sulama havuzuna belirlenemeyen bir nedenle düşen köpeğin çıkamadığını gören vatandaşlar, köpeği çıkarmak istedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren alışma ile köpeği düştüğü sulama havuzundan çıkararak, sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞSarıçubukElazığ MerkezeBununOlayFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24