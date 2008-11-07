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Spor

Şükür'ün son golü TRT'ye

Hakan Şükür, TRT'deki Stadyum programında yıllık 700 bin YTL karşılığında spor yorumculuğu yapacak.

07 Kasım 2008 02:00

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Şükür spor yorumcusu oluyor. TRT'deki Stadyum programında yıllık 700 bin YTL karşılığında görüşlerini anlatacak.

Yeşil sahalara veda eden Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Şükür futbol yorumculuğuna soyundu. TRT'de "Stadyum" programında yorumculuk yapacak olan Şükür'e yılda 700 bin YTL ödeneceği öğrenildi. Sarı-kırmızlı takım ile sezon sonunda yollarını ayıran Şükür, yurtdışında Katar kulüpleri tarafından yapılan transfer teklifini çocuklarının eğitimi nedeniyle kabul etmezken, yurt içinde ise Galatasaray dışında oynamayacağını belirterek futbola sessizce veda etmişti.

Bir TRT yetkilisi Hakan Şükür'ün reytinglerini artıracağını, yılda 700 bin YTL'nin piyasa ortamına göre düşük olduğunu, Rıdvan Dilmen'in NTV'den yılda 5 milyon YTL aldığını ifade etti.
Aynı yetkili, "Ücret aslında çok mantıklı. Stadyum programı dışında hafta içinde bazı programlar yapacak. Haftalığı neredeyse 10 bin YTL'ye gelmiyor. TRT kârlı bir işe imza attı.
Banu Avar'ın 'Sınırlar Arasında' programı bölüm başına 30 bin YTL, yani ayda 60 bin YTL alıyordu. Bu nedenle Hakan Şükür'e yılda verilen 700 bin YTL az" görüşünü dile getirdi.

TRT'de "Stadyum" programını sunan spiker Erdoğan Arıkan'ın ayda yaklaşık 3 bin YTL maaş aldığı, programa yorumcu olarak katılan Ömer Üründül'ün ücret almadığı, Mehmet Demirkol ile Zeki Çol'un ücretinin ise fazla olmadığı öğrenildi. (Sabah)

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