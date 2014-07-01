Şükür'den Erdoğan yorumu: Hırsızlığı meşru gören bir Cumhurbaşkanı adayı

17 Aralık operasyonundan bir gün önce AKP’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Hayır işleri için hırsızlığı, rüşveti, komisyonu meşru gören dindar bir Cumhurbaşkanı adayı olmak" ifadelerini kullandı.

Şükür, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını Twitter hesabından değerlendirdi.

Şükür, şunları kaydetti:

"Dini değerleri sömüren, sonra da camilerde hırsızlık ve rüşvetten bahsedilmesine müsaade etmeyen dindar Cumhurbaşkanı adayı olmak. Konumu gereği herkesi sevgiyle kucaklaması gerekirken, Ramazan, oruç demeden hala nefret vaizliği yapan bir Cumhurbaşkanı adayı olmak. Hayır işleri için hırsızlığı, rüşveti, komisyonu meşru gören dindar bir Cumhurbaşkanı adayı olmak."