Şükür: Arda sürçülisan yapmıştır

T24 - AK Parti Milletvekili Hakan Şükür, “Bütün şehit halkları” diyen Arda Turan’ın sürçülisan yapmış olabileceğini söyledi. Şükür, “Arda kötü bir açıklama yapmadı. Belki kelimeler arasındaki anlaşılma yanlış olabilir” dedi.



Galatasaray ve milli takımın eski golcüsü, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak'ın medya mensuplarına verdiği yemeğe davetli olarak geldi.



Trabzonspor ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında en iddialı takımlar olduğunu öne süren Hakan Şükür, şunları söyledi:



“Ligde önemli takımlar var. Gaziantepspor'un iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlarımız şampiyonluğun en büyük favorisidir. Ama Bursaspor'un, Gaziantepspor'un bu takımlar arasında olduğunu düşünüyorum. Ama benim şahsi düşüncem, bu süreçten moralli ayrılan, Şampiyonlar Ligi'nde devam eden ve iyi bir de kadro oluşturmaya başlayan Trabzonspor'un biraz daha avantajlı olduğu.



Alınan oyuncuların belki zaman zaman geçmiş dönemden yaşadığı sorunlar olabilir ama iç bünyede sadece Türkiye'de oynayan bir Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Trabzonspor ile Galatasaray'ın, iki büyük olarak, psikolojik olarak daha hazır olduklarını düşünüyorum.''





'Arda kötü sözler söylemedi'



Hakan Şükür, Kazakistan maçı sonrasında “Golümü bütün halkların şehitlerine” diyen Arda Turan’ın sözlerini değerlendirdi.



''Arda, o konuşmada zaten hassasiyetlerini anlattı. 'Ölümler olmasın, niye ölüyoruz' dedi'' diye konuşan Hakan Şükür, şunları söyledi:



“Arda'nın açıklamalarında belki sürçülisan olmuş olabilir ama duygularını en iyi bilen benim. Belki farklı kesimlerin, olayı daha farklı yere getirmek için söylediği cümlelerle farklı bir boyut kazanmış olabilir.



Ama Arda'nın hisleri açıktır. Ben kendisini tanıyan ve çok güvenen bir kişi olarak çok da seviyorum. Bence kötü bir açıklama yapmadı. Belki kelimeler arasındaki anlaşılma yanlış olabilir.



Umarım BDP de Meclis'e girer. Demokratik haklarını orada hep beraber tanışarak, konuşarak, kardeşçe halletmeye çalışırız. Arda sözlerinin özünde kardeşlik, güzellik olsun diyor.''





'Hergün içimiz kanıyor'



AK Parti Milletvekili Hakan Şükür, ''Şehitlerimize üzülüyoruz, yakınları kadar üzülemeyiz, o mümkün değil. Onların da kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Her gün içimiz kanıyor, yaralarımız her gün açılıyor. İnşallah bunların güzel bir şekle dönüşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.





