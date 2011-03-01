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Spor

Şükür: Arda sakat değil

Galatasaray’ın eski kaptanı, Arda Turan’ın iyileşmesine rağmen mevcut başarısızlık ortamından uzak durabilmek için forma giymediğini ileri sürdü.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray’ın eski kaptanı, TRT’deki Stadyum programında, kaptan Arda Turan’ın iyileşmesine rağmen mevcut başarısızlık ortamından uzak durabilmek için forma giymediğini ileri sürdü. Hakan Şükür’ün bu iddiası kafaların karışmasına yol açtı.

Şükür: Arda sakat değil

Hakan Şükür, Almanya’da kasığından geçirdiği ameliyat yüzünden bu sezon 4 lig maçında forma giyebilen ve ağrılarının tekrarlaması nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır takımdan ayrı çalışan kaptan Arda Turan’ın sakat olmadığını iddia etti.

Galatasaray’ın eski kaptanı Şükür, önceki akşam yorumcusu olduğu TRT’deki Stadyum programında, Arda’nın durumuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Özellikle geçen sezon kaybedilen maçlar yüzünden taraftarların protestolarına hedef olan sarı-kırmızılı futbolcunun psikolojik olarak yıprandığına dikkat çeken Hakan Şükür, “Arda Turan’ın bugünkü durumu sakatlıkla âlâkalı değil, bana göre tamamen psikolojik. Mevcut ortamdan uzak durmak istediğini düşünüyorum” diye konuştu.


‘Herkes oynamaktan çekinir’

Hakan Şükür’ün bu sözleri, Fenerbahçe ile üç hafta sonra Türk Telekom Arena’da oynanacak derbi maçta sahalara geri dönmeyi planlanan Arda Turan konusunda kafaların karışmasına neden oldu.

Şükür dün yaptığı açıklamada ise Arda’nın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getirdi.
Hakan Şükür, “Arda’nın sakatlığı iyileşmiş olabilir. Ancak bu ortamda kimse çıkıp oynamaz. Baros da 1.5 yıl benzer sorunlar yaşadı. Çünkü çıkıp oynadığınız zaman bütün olumsuz tablo size fatura ediliyor. Arda geçen yıl sakat, sakat oynadı ve protesto edildi. Kendisine o günlerde bu üzüntüyü yaşatan zihniyet, Arda’nın kafasında yer etti. Bu bir tecrübedir. Yönetimin de kendini kurtarmak için ön plana atacağı adam kalmadı. Böyle bir durumda herkes oynamaktan çekinir” ifadelerini kullandı.



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