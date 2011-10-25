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Dünya

Şukundali: Türkiye'den esin alıyoruz TUNUS (A.A)

25 Ekim 2011 01:31

-Şukundali: Türkiye'den esin alıyoruz TUNUS (A.A) - 24.10.2011 - Tunus'ta yeni anayasayı hazırlayacak Ulusal Kurucu Meclis üyelerini belirlemek için yapılan tarihi seçimlerin muhtemel galibi Ennahda hareketinin yetkilileri, Türkiye'nin ekonomik anlamda bir başarı örneği olduğunu, bu deneyimden esinlendiklerini belirttiler. Ennahda partisinin kurucularından Tunus Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Rida Şukundali, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un ekonomik ve ticari partnerlerine ülkedeki yatırım için gerekli ortamı en kısa zamanda oluşturmaya çalışacakları güvencesi verdi. Demokrasi ve ekonomik büyüme arasında çok önemli bir bağ bulunduğunu ve Tunus'a yatırımları çekmek için gerekli ortamı yaratma güvencesi veren Şukundali, "Ekonomik ve ticari partnerlerimize, aynı zamanda yatırımcılara, yatırım için gerekli istikrar ortamını en kısa sürede oluşturmaya çalışacağımız güvencesi vermek istiyoruz" dedi. Seçimlerde en az yüzde 35 oranında oy aldıklarını kaydeden Ekonomi Profesörü Şukundali, 2002'de Tunus'un ekonomik büyüme oranından daha düşük bir oranla başlayan Türkiye'nin ekonomik anlamdaki başarısından esinlendiklerini belirterek, Türkiye'nin iyi yönetimi uyguladığını, yatırımları çekmeyi ve işsizlik oranını düşürmeyi başardığını kaydetti. Profesör Şukundali, Türkiye'nin bu deneyiminden kendilerinin de ders çıkarması gerektiğini söyleyerek, ekonomik alandaki bu başarıyı yakalamak için gerekli koşulları yaratmak amacıyla gerekirse Türkiye ile yakın işbirliğine gidilmesinin önemine işaret etti. Tunus'taki tarihi seçimlerin olası galibi Ennahda hareketinin partizanları, bugünden kutlamalarına başlamışlardı. Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

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