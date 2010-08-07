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Spor

ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA UEFA DENETİMİ İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 16:21

-ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA UEFA DENETİMİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - UEFA yetkilileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda incelemelerde bulundu.  Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, UEFA Müsabaka Direktörü Giseppe Rizzello, UEFA Team'den David Ferraro ve Cristoph Jung statta ''mixed zone'', UEFA odası, basın toplantı odası ve saha içinde incelemelerde bulunarak, yetkililere UEFA standartları hakkındaki uygulamaları hatırlattı.  Fenerbahçe Kulübü yetkilileri ile UEFA yetkililerinin yaptıkları toplantıda, müsabakalarda uygulanacak kurallarla ilgili bilgi ve görüşlerini paylaştıkları kaydedildi. 

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