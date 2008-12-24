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Şükrü Elekdağ, Gül'ün annesinden özür diledi

CHP'li Arıtman'ın sözleriyle başlayan tartışmada CHP'den ilk özür CHP Milletvekili Elekdağ'dan geldi.

24 Aralık 2008 02:00

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesinin Ermeni kökenli" olduğu yönündeki sözleriyle başlayan tartışmada CHP'den ilk özür geldi. Özür iddia sahibinden değil, CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ'dan...

CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesinden özür diledi. CNN TÜRK'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programına katılan Elekdağ, canlı yayında Gül'ün annesinin Canan Arıtman'ın sözlerinden rahatsız olabileceğini düşündüğünü belirterek özür diledi. 

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Elekdağ, "Ben birisinden özür dilemek istiyorum. Bu bir annedir. Cumhurbaşkanı Gül'ün annesidir. O, arka planda bu tartışmalardan üzgün olduğunu biliyorum. Bütün bu tartışmalar beni rahatsız etti ve ben kendisinden üzür diliyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesinin Ermeni kökenli" olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş ve Gül, de kendisinin "Türk ve Müslüman" bir secereden geldiğini açıklamıştı.

Gül daha sonra Canan Arıtman'a dava açmıştı.

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