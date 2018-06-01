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Şükrü Boydak'ın kızına hapis cezası

Elif Bozdağ'a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01 Haziran 2018 00:53

Boydak Holding'in eski yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın kızı Elif Bozdağ'ın yargılandığı 'FETÖ' davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Bozdağ'a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'FETÖ' davasının duruşmasına, tutuksuz sanık Elif Bozdağ ile avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Bozdağ, beraatini istedi.

Bozdağ, “Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Bu suçu kabul etmiyorum. GESİAD’dan istifa ettim. O tarihlerde GESİAD tamamen yasal bir kuruluştu. Hukuka aykırı olduğunu bilseydim üye olmazdım” dedi.

“Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile bağlantım yok” diyen Bozdağ, “Şükran B.’nin verdiği parayı yatırdım. Evimde bulunan FETÖ’ye ait kitabın nasıl geldiğini, kimin getirdiğini bilmiyorum. Bank Asya hesabımdaki paraları eşim değerlendiriyordu. Örgütün mütevelli toplantılarına da katılmadım. Kurban, bağış, himmet adı altında para istemedim. ByLock kullanıcısı değilim. Kanlı darbe girişimini kınıyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Elif Bozdağ’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. (DHA)

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