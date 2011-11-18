Şükfa: Müdahale edilecekse Türkiye etsin

T24 - Suriye’deki Müslüman Kardeşler’in sürgündeki lideri Muhammed Şükfa, “Halkımız komşumuz Türkiye’den gelecek bir müdahaleyi kabul edecektir. Batı yerine Ankara’yı tercih ederiz” dedi.



Müslüman Kardeşler’in Suriye ayağının sürgündeki lideri Muhammed Riyad Şükfa, ülkede sekiz aydır süren kanlı isyanın çözülmesi adına Türkiye’nin “müdahale etmesine” yeşil ışık yaktı.



Basın toplantısı düzenleyen Şakfa, “Eğer amaç insanları korumaksa, Suriye halkı Batı yerine Türkiye’den gelecek bir müdahaleyi kabul edecektir” dedi. Şakfa, “Komşumuz olarak Türkiye’den daha fazla şey isteyebiliriz” diye ekledi. Müslüman Kardeşler ve muhaliflerin kurduğu Suriye Ulusal Konseyi’nin üyesi olan Muhammed Faruk Tayfur ise “Türkiye bizim için bölgenin demokrasi örneği. Suriye’de çok sesli bir demokrasi istiyoruz. Bunun için Türkiye tecrübesini örnek alıyoruz” dedi.



