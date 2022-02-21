Suisse Sırları: İsviçre bankasının devlet başkanlarından istihbaratçılara yüzlerce kişinin 'kirli para'sını tuttuğu iddia edildi

İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'de çalışan bir kişinin sızdırdığı verilerin geçmişte adı yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan kişiler ve suçluların bankanın müşterisi olduğunu gösterdiği iddia edildi.

Sızdırılan listede devlet başkanları, istihbarat yetkilileri ve iş insanlarının isimleri bulunuyor. Bankanın hesaplarında bu isimlerin on milyarlarca doları bulunuyor.

Credit Suisse, rapordan sonra kanuna aykırı herhangi bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.

İsviçre bankaları, müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla biliniyor. Ancak kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Sızan veriler arasında 1940'lı yıllardan bile hesap kayıtları bulunuyor.

Organized Crime and Corruption Reporting Project'te (OCCRP) sızdırılan verileri 47 medya kuruluşundan 163 gazeteci inceledi ve raporladı.

Fransız Le Monde gazetesi, Credit Suisse'in suç ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak uluslararası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Araştırmada kimler var?

Araştırma sonuçlarının ilkinde, tüm hesap sahiplerinin kimlik bilgileri yer almıyor.

Euronews'ın aktardığına göre Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar değerinde para bulunduran kişiler arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman'ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya'nın en büyük mafya organizasyonlarından Ndrangheta'ya yakın isimlerden Antonio Velardo gibi isimler var.

Tunus, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin de özellikle 'Arap Baharı' döneminde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekiyor.

Ayrıca Kazakistan'da Nazarbayev'in yerine geçen Devlet Başkanı Cömert Tokayev, Nahcivan lideri Vasif Talibov'un oğulları Rıza ve Seymur Talibov, ocak ayında istifa eden Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın da Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.

Credit Suisse, sızan verilerle ilgili ilk açıklamasında kanuna aykırı herhangi uygulama yapmadıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada raporda paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğu ve gerekli bilgilerin tamamıyla paylaşılmadığı iddia edildi.