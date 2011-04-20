Suikastte 'uzaylı' şüphesi

T24 - ABD Başkanı Kennedy'nin öldürülmeden 10 gün önce CIA ve NASA'dan uzaylılarla ilgili bilgi istediği ortaya çıktı.



UFO konusu yıllarca tartışıldı, Dünya dışında hayatın varlığı bilimsel çevreler tarafından iddia veya tekzip edildi.



ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürülmeden 10 gün önce CIA'den UFO ve dünya dışı canlılarla ilgili bilgi istediği ortaya çıktı.



Yazar William Lester'ın çabalarıyla ortaya çıkan iki gizli yazışmada Kennedy, paranormal olayların ayrıntıları için gizli servise ve NASA'ya emir veriyor.



Komplo teorisyenleri yıllardır Kennedy suikastının ardında uzaylılara duyduğu ilginin olduğunu öne sürüyordu. Yeni ortaya çıkan belge ile iddialarını bir kez daha gündeme getirdiler. Komplo teorisyenlerine göre, Başkan Kennedy UFO gerçeklerini öğrenmesin diye öldürüldü





'UZAYLILAR İÇİN SOVYETLERLE BİRLİKTE ÇALIŞALIM'



NASA Direktörü'ne gönderilen ikinci yazıda ise Kennedy, Dünya dışı varlıklar konusunda Sovyetler Birliği ile işbirliği yapılmasını istiyor.



CIA ve NASA'ya gönderilen bu belgeler, Kennedy hakkında bir kitap hazırlayan William Lester'ın Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yaptığı başvuru sonucu ortaya çıktı.



Lester'a göre Kennedy, özellikle Sovyet semalarında sıkça görülen UFO'lar yüzünden kendilerinden şüphenilmemesi için böyle bir girişimde bulundu.





CIA ENDİŞEYE KAPILDI



Ancak UFO araştırmacılarından Timothy Cooper konuyla ilgili 1999'da bir CIA kaynağı tarafından kendisine bilgi verildiği iddiasında.



CIA Direktörü tarafından yazılan bilgi notunda "Lancer (Kennedy'nin takma adı) asla öğrenmesine izin veremeyeceğimiz çalışmalarımızla ilgili bilgi almak istiyor" ifadeleri yer alıyor ve şöyle devam ediyor: "Lütfen görüşlerini Ekim ayına kadar gönder. Senin bu konudaki eylemin grubun geleceği açısından çok önemli..."

UFO araştırmacısı Robert Wood, kağıt ve üzerindeki mürekkebi, Adli Tıp uzmanlarına incelettiğini ve gerçekliği ile tarihi konusunda şüphesi olmadığını açıklıyor.