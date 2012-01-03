Suikastta parmak izi belgelendi





T24- Kumarhaneler Kralı Topal cinayetinde kullanılan Kalaşnikoflar olay yerindeydi. Şarjördeki bandın içyüzünde parmak izi bulundu. İz Şahin Ekli'yi gösteriyordu ancak o kişi gerçekte Abdullah Çatlı'ydı.







Sabah'ın haberine göre, Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal 28 Temmuz 1996 gecesi tam da evine ulaşmak üzereyken Kalaşnikoflu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Şoför koltuğuna yığılan Topal oracıkta can verdi. Saldırganlar kullandıkları Kalaşnikofları olay yerinde bırakarak kaçtı. Bu da onların profesyonel olduklarının bir işaretiydi. O Kalaşnikoflardan 52033 seri numaralı olanının şarjöründe koli bandı yapıştırılmıştı. Bandın iç yüzünü inceleyen teknik büroda görevli polis memuru Yakup Dere gözlerine inanamadı. Gördüğü şey gayet net bir parmak iziydi. Bulunan parmak izi önce İstanbul Emniyeti'nde sonra Ankara'da müthiş bir heyecana neden oldu. Parmak izi, suikast sonrası gözaltına alınan özel harekâtçı polisler Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy'un parmak izleriyle karşılaştırıldı. Ama tutmadı.



5 ay sonra bulundu





Parmak izi kime aitti? Arşiv kayıtlarında hummalı bir çalışma başladı. Ve cevap yaklaşık 5 ay sonra bulundu. Silahtaki banttaki parmak izi, 1992'de sahte pasaportla yurtdışında çıkmak isterken yakalanan Şahin Ekli'ye aitti. Ekli ise daha önceden hem Mehmet Özbay hem de Abdullah Çatlı olarak parmak izi alınan Çatlı'nın ta kendisiydi... Susurluk'taki kazada ölen ve TİP'li 7 gencin öldürülmesi olaylarında adı geçen Çatlı'nın parmağı; bir komiser ve iki polis memuru tarafından hazırlanan şu raporla arşiv kayıtlarında yerini aldı:



Parmak izi raporu







"(...)Şarjördeki koli bandının yapışkan iç kısmından tespit edilen parmak izinin Büromuz arşivinde yapılan değerlendirmesinde; 26.02.1996 tarihinde Hav.Li.Şb.Müd.ce 'Sahte pasaport ile çıkış yapmak'tan C.396796 F.386434 ve 1318003 sayımıza kayden Haydar ve Fahriye oğlu, Malatya -1957 doğumlu Şahin EKLİ kimliği ile tescili yapılan (Abdullah ÇATLI)'nın SAĞ el ORTA parmak basımının aynısı olduğu anlaşılması üzerine iş bu Parmak İzi Mukayese Tablosu ve Raporu tarafımızdan tanzimle imza edildi. 13.12.1996"



Her taşın altından çıkan Çatlı





Tozlu dosyaların arasında Abdullah Çatlı'ya ait 3 suç sicili evrakı bulunuyor. Sicillerden birincisi 27 Şubat 1977 tarihli. Kayıtta Çatlı, gerçek ad ve soyadıyla yazılmış. İşlenen suç; polise ateş etmek, suç aleti tabancayı saklamak. Yer Ankara... Çatlı'ya ait ikinci suç sicilinde isim Şahin Ekli olarak görülüyor. 26 Şubat 1992 tarihli sicil kaydına işlenen suçlama sahte pasaport ile çıkış yapmak. Abdullah Çatlı'nın fotoğrafının yer aldığı üçüncü suç sicili ise Mehmet Özbay adına düzenlenmiş. 1 Ağustos 1996 tarihli suç siciline işlenmiş olan fiil ise; ruhsatlı tabanca ile meskûn mahalde ateş etmek olarak düzenlenmiş. Yer bu kez Erdek... Tozlu dosyaların arasında Çatlı'ya ait bir belge daha var. O da Eminönü Mimar Kemalettin Mahallesi Muhtarlığı'nda Şahin Ekli adına düzenlenmiş ikametgâh ilmuhaberi...



Çarkın'ın itirazına ret





Ankara'da yürütülen bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmanın şüphelileri Ayhan Çarkın ve Ercan Ersoy'un tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.Çarkın ve Ersoy'un avukatları, müvekkillerinin tutukluluklarına karşı geçen hafta itirazda bulunmuştu. İtiraz, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'nce reddedildi.



