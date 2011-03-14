Suikastın ardında kim var?

T24 - 112 ambulansıyla sevk işlemi esnasında Tatlıses’in korumaları basın mensuplarına saldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kanalizasyonları bile arayarak çok sayıda boş kovan buldu. Uzun namlulu silahın ise Kalaşnikof olduğu tahmin ediliyor.







SALDIRININ KAYNAĞI KUZEY IRAK MI?



Saldırıda uzun namlulu silah kullanılması, olayın arkasında bölücü terör örgütü PKK’nın bulunduğu şüphelerini de doğurmuştu ama iddialara göre, suikastin ardında Tatlıses'in yollarını ayırdığı Kuzey Irak'taki ortakları var. Bu arada polisin yaptığı araştırmalar, MOBESE, plazanın ve bölgedeki işyerlerinin kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu, Iraklı olduğu belirlenen 3 saldırganın peşine düştüğü öğrenildi.

Hastane önünde İbrahim Tatlıses'in arkadaşlarından edinilen bilgilere göre 3 kişinin yakalandığı iddia edildi!

