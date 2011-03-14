T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suikastın ardında kim var?

Ünlü türkücüyü ölümle yüz yüze getiren suikastin ardındaki sır perdesi aralanıyor

14 Mart 2011 02:00

T24 - 112 ambulansıyla sevk işlemi esnasında Tatlıses’in korumaları basın mensuplarına saldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kanalizasyonları bile arayarak çok sayıda boş kovan buldu. Uzun namlulu silahın ise Kalaşnikof olduğu tahmin ediliyor. 



SALDIRININ KAYNAĞI KUZEY IRAK MI?

Saldırıda uzun namlulu silah kullanılması, olayın arkasında bölücü terör örgütü PKK’nın bulunduğu şüphelerini de doğurmuştu ama iddialara göre, suikastin ardında Tatlıses'in yollarını ayırdığı Kuzey Irak'taki ortakları var. Bu arada polisin yaptığı araştırmalar, MOBESE, plazanın ve bölgedeki işyerlerinin kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu, Iraklı olduğu belirlenen 3 saldırganın peşine düştüğü öğrenildi.

Hastane önünde İbrahim Tatlıses'in arkadaşlarından edinilen bilgilere göre 3 kişinin yakalandığı iddia edildi!
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24