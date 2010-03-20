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Dünya

Suikaste giderken Türkiye'den geçtiler

Türk hava sahasını kulllanıp Macaristan'a giden 2 İsrail casus uçağının bir Suriyeli'ye yönelik suikastte rol aldığı öne sürüldü.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Türk hava sahasını kulllanıp Macaristan'a giden 2 İsrail casus uçağının bir Suriyeli'ye yönelik suikastte rol aldığı öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, uçaklar çarşamba günü Türk, Bulgar ve Rumen hava sahalarından geçerek Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaştı.

Macar yetkililer de, İsrail uçaklarının varlığını doğruladı. Aynı gün Budapeşte'de bir Suriyeli'nin otomobilinde vurularak öldüldüğünü vurgulayan gazeteler, casus uçakların faaliyetinin bununla bağlantılı olabileceğini iddia etti.

Suikastçinin, Suriyeli'nin aracındaki bir çantayı alarak ortadan kaybolduğu, casus uçakların ise Macaristan hava sahasını terkettiği belirtiliyor.

Uçakların hedef tespitini yaptığı tahmin ediliyor.


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