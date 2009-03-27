Suikaste AKP'li başkan azmettirdi

Cezaevİndekİ sanık, “MHP’li üyeye saldırıya beni AKP’li Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk azmettirdi” dedi.



MHP’den Ankara’nın Kazan İlçesi Belediye Meclis Üyesi Ali Esendemir’e silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla iki kişiyle birlikte yargılanan sanık, cezaevinden mahkemeye bir dilekçe göndererek, kendisini azmettirenlerden birinin de AKP’li Belediye Başkanı Lokman Ertürk olduğunu iddia etti.



Esendemir, bu mektubun ardından Ertürk hakkında suç duyurusunda bulundu. İlginç olay şöyle gelişti: 2005 yılında MHP’li Belediye Meclis Üyesi Ali Esendemir’e silahlı saldırı yapıldı. Saldırıdan Esendemir yara almadan kurtuldu. Faili meçhul olarak kalan olayla ilgili olarak 2008 Ekim’inde İstanbul’da başka bir suçtan gözaltına alınan Durmuş Akay’ın, Esendemir’e saldırıyı düzenleyen kişi de olduğu ortaya çıkarıldı.



Susma hakkını kullandı



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklanan Akay’ın yanı sıra Kredi Kooperatif Başkanı Mehmet Gökdemir’le akrabası Eyüp Çotuk’a da dava açıldı. İki duruşmada susan sanık Akay, 18 Mart 2009’da Sincan 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nden mahkemeye bir dilekçe göndererek, samimi itiraflarda bulunmak istediğini belirtti.

Dilekçesinde, “Suç ortaklarım ve azmettirici hakkında her ne kadar susma hakkımı kullanmışsam da şu an çok pişmanım ve vicdanen rahatsızım” diyen Akay, şunları yazdı: “Efendim beni olaya azmettirenler Ankara Kazan İlçesi Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve (Ardiyeci) Hakan isimli şahıslar ve aynı dosyada isimleri mevcut olan Mehmet Gökdemir ve Eyüp Çotuk’tur. Kendileri ile telefon görüşmelerimiz dosyada mevcuttur.”