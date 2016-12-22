Suikastçının gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alınan saldırganın annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Ankara’da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen, kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesi ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın’daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke’de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil A., annesi Hamidiye A., üvey kız kardeşi Seher A., dayısı Hüseyin F. ve eşi Sevinç F. ile diğer dayısı Hasan F. gözaltına alındı.

İzmir’de yürütülen operasyonda da polisin Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumundaki Süleyman Ergen’in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerin de bulunduğu ifade edildi.

Emniyetten serbestler

Polis memurun babası İsrafil A., annesi Hamidiye A., üvey kız kardeşi Seher A. ile dayıları Hüseyin F., dayısının eşi Sevinç F. ve diğer dayısı Hasan F.’nin sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. İzmir’deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke İlçesi'nde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.