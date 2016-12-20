Suikastçının annesi: Benim evladım bunu nasıl yapar?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, saldırganın Aydın'ın Söke ilçesinde ailesinin yaşadığı mahallesi, mezun olduğu okulu ve arkadaş çevresinde geniş çaplı araştırma yapılıyor. Ailenin apartman komşusu "Annesi şoktaydı. 'Benim evladım bunu yapabilir mi, bunu nasıl yapar' dedi" diye konuştu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükelçi Karlov'a, katıldığı sergide silahlı saldırı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin yaşadığı Söke ilçesindeki araştırmalar derinleştiriliyor.

Sorgulamalara devam ediliyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırgan ve ailesi hakkında komşularından bilgi alırken, zanlının mezun olduğu Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesinde de araştırma yapıyor. Altıntaş'ın öğrencilik yıllarına ait belgeleri inceleyen ekipler, okul yıllarındaki arkadaş çevresini de sorguluyor.

Saldırganın liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayınca polislik sınavlarına girdiği belirtildi.

“Gülen cemaatine ait dershanede sınava hazırlandı”

Altıntaş'ın Söke'de 2014 yılında Gülen cemaatine ait Körfez Dershanesi'nde sınavlara hazırlandığı iddia edildi.

Saldırganın olay sonrası gözaltına alınan annesi Hamdiye Altıntaş'ın ise Söke Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadede oğlunun kapatılan Körfez Dershanesi'ne gittiği iddialarını reddettiği, olayın şokunda olduğu ve sıklıkla bayıldığı öğrenildi.

Bağlantıları araştırılıyor

Altıntaş'ın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda bulunduğu 2012-2014'teki öğrencilik dönemi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince detaylı şekilde inceleniyor. Altıntaş'ın öğrencilik yıllarından itibaren tüm bağlantıları sorgulanıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre Kuşadası ilçesinde Gülen cemaatine ait olan ve kapatılan okulunda yöneticilik yapan ve darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan dayısı Hasan F.’nin yönlendirmesiyle polis olduğu, “FETÖ'nün firari iş adamı Şahin İlgi'den burs aldığı” gibi iddialar araştırılıyor.

Mahalleye üç yıl önce geldiler

Çeltikçi Mahallesi'nin Muhtarı Önder Aşçı saldırganın ailesinin mahalleye 3 yıl önce taşındığını ancak resmi kayıtlarını 26 Ekim'de yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Ailenin diğer fertleriyle ilgili olumsuz yaklaşımlarla karşılaşmadığını ifade eden Aşçı, "Anne ve babası bir süre önce emekli olmuşlar. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklarını da çok iyi tanıyan yok çünkü 2,5-3 yıldır buralarda değil. Komşuları da bu ailenin çocuğunun böyle bir saldırıyı nasıl gerçekleştirebileceğine hayret ediyorlar" diye konuştu.

Ankara’da kalmak istemiş

Eşiyle saldırganın annesinin aynı tekstil fabrikasında çalıştığını belirten Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük de aileyi uzun yıllardır tanıdıklarını söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren Mert'in çocukluğunu bildiklerini, 7-8 yıldır hiç görmediklerini ifade eden Yörük, "Annesi ile eşim zaman zaman konuşuyordu. Çocuğunun okulunda ilk 3'e girdiğini, o nedenle okulu bitirince Aydın ya da İzmir'e tayinini almak istediğini anlatırdı. Sadece annesi buraya gelmesini çok istemiş ancak o Ankara'da kalmış. Annesi yıllarca fabrikada çalıştı. Daha önceki bir evliliğinden bir kızı vardı" ifadelerini kullandı.

Annesi şoka girdi

Saldırganın ailesinin apartmandaki komşularından Fatih Örsçelik de saldırının ardından binaya polis ekiplerinin geldiğini, saldırganın annesine aşağı indirilirken eşlik ettiğini anlattı.

Örsçelik, şöyle konuştu:

"Kadın şoktaydı, 'Benim evladım bunu yapabilir mi, bunu nasıl yapar?' dedi. Babasını görmedim. Çok kötü durumdaydı, aile perişandı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklarıyla hiç denk gelmedim ama ailesi emekçi insanlar. Yanlarında kalan kızlarının çocuğuna bakıyorlardı. Aile, polisler ilk geldiğinde saldırıyı yapan çocuklarının ölü ele geçirildiğini duymamıştı."

Apartman sakinleri, saldırıyı komşularının oğlunun gerçekleştirmiş olmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.