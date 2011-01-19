Suikastçilerin silahları tam dolumdaydı!

T24 - 2000’deki Hayata Dönüş operasyonunu protesto için silahlı suikasta hazırlandıkları gerekçesiyle Ankara’da tutuklanan iki şüphelinin yakalanma anı ve üzerlerindeki suikast silahlarının görüntülerine ulaşıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, 19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu’nun yıldönümünde, kritik bir operasyona imza attı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Polis, Ankara’ya eylem için geldiğinden kuşkulanılan biri kadın iki kişiyi takibe aldıktan kısa süre sonra üç silahla yakaladı.



Abdullah Ö. ve Hatice R.K. adlı bu kişilerin üzerlerinden “suikast listesi” olduğu tahmin edilen, aralarında eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ünde bulunduğu bazı eski bakanlarla bürokratların da bulunduğu kişilerin adresleri yazılı bir kağıt çıktı. İki şüpheli, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.





Kullanıma hazır, susturuculu silah



Daha önce DHKP-C’ye yönelik operasyonlarda görev alan bir polis memurunun dikkati sayesinde tespit edilen iki zanlının yakalanması sırasında elde edilen görüntüler, soruşturma dosyasına konuldu.



Kurtuluş semtinde yürüdükleri sırada yakalanan eylemcilerin üzerinden üç silah çıktı. Bunlardan birisi susturucu takılmış ve namlusuna mermi yerleştirilerek “horozu çekik” halde eylemci Abdullah Ö.’nün üzerinde ele geçirildiği belirtildi. Milliyet’in ulaştığı görüntülerde Abdullah Ö.’nün tabancayı ceketinin iç cebine ve koltuk altına gelecek biçimde yerleştirdiği görüldü.





Güvenlikçi kıyafeti giydi



Yakalandıkları sırada üzerinde bir kargo firmasına ait özel güvenlik personeli kıyafeti bulunan kadın zanlı Hatice R.K.’nın elindeki siyah çantada da anında kullanılabilecek biçimde yerleştirilmiş iki tabanca bulunduğu tespit edildi.



Zanlıların yakalanma anında silahlı çekmeye çalıştıkları ancak fırsat bulamadıkları öğrenildi.





Cep telefonu kullanmamışlar



Zanlıların üzerinden sabit telefon kartları çıkması, aramalarda cep telefonu kullanmadıklarını ortaya koydu. Zanlı Abdullah Ö.’nün bu kartla A.K. adlı yabancı uyruklu bir kadına ait olan telefonla daha önce yine DHKP-C operasyonlarında gözaltına alınan R.U. ile görüştüğü anlaşıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca yapılan incemeler sonrasında C.A. adlı bir kadın ve E.K. adlı bir erkekle görüşmeler yapıldığı tespit edildi.





Yürüyüş dergisi operasyonu



Abdullah Ö.’nün görüştüğü R.U. adlı kişinin İstanbul’daki Yürüyüş Dergisi ile bağlantısının saptanması üzerine İstanbul’daki operasyonun gerçekleştirildiği öğrenildi.



Kadın zanlı Hatice R.K.’nin çantasında ele geçirilyen silahlardan birinin İstanbul’da A.R. adlı bir kişiye ait ruhsatlı tabanca olduğu, 2009’da bir işyerinden çalındığı tespit edildi. Zanlı Hatice R.K.’nin, 2009’da İstanbul’dan aldığı pasaportla geçen yıl Nisan ayında yurtdışına çıktığı ve bir ay sonra yeniden giriş yaptığı belirlendi.





