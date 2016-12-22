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Suikastçı polis, ceketinin yakasına koruma rozeti takmış

Suikastçının taktığı rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi’nde görevli polisler takabiliyor

22 Aralık 2016 12:38

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın olay günü ceketinin yakasına koruma rozeti taktığı anlaşıldı.

Posta gazetestinin haberine göre, Altıntaş'ın taktığı rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi’nde görevli polisler takıyor. Ankara’da bu rozeti tüm görevliler tanıyor. Yakasında olan polise tüm yollar açılıyor.
 

Telefonunda 4 ayrı şifre


Katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın cep telefonunda çözülmesi çok zor şekilde şifrelenmiş 4 ayrı program bulundu. Şifreler çözüldü. Bağlantılar araştırılıyor.
 

Cenaze 15 gün teslim alınmazsa


Katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın Ankara Adli Tıp Kurumu’nda bulunan cenazesini almaya hiçbir yakını gelmedi. Katilin Söke’deki babası, annesi ve kızkardeşi 2 gündür gözaltında. Cenaze 15 gün teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.
 

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Mevlüt Mert AltıntaşAndrey Karlovsuikast

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