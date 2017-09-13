Suikast timi davasında yarbay Davut Uçum: İlahi bir yardım, helikopterlerin vurulmasını önledi

Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davaya, yarbay Davut Uçum\'un esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi. Uçum, darbe gecesinde Marmaris\'teki otel saldırısı sırasında Dalaman Hava Meydan Komutanlığı\'nda bulunan Korgeneral Yılmaz Özkaya\'nın 2 F-16\'ya helikopterleri düşürün emri verdiğini belirtip, \"Birileri bu helikopterleri, bu timi öldürmek istedi, vuramadılar. İlahi bir yardım, bunu başka türlü açıklayamam\" dedi.

15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada ilk olarak sanık tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in avukatı savunma yaptı. Savunmanın ardından pilot yarbay Davut Uçum, esasa ilişkin savunmasına dünkü kaldığı yerden devam etti.

\'KAHRAMAN OLMAK İSTEYEN BİRİLERİ VAR\'

Davut Uçum, darbe gecesinde Marmaris\'teki otel saldırısı sırasında Dalaman Hava Meydan Komutanlığı\'nda bulunan Korgeneral Yılmaz Özkaya\'nın 2 F-16\'ya helikopterleri düşürün emri verdiğini söyledi. Uçum, \"Dalaman Hava Meydan Komutanlığı\'nda bulunan Korgeneral Yılmaz Özkaya saat 04.30 sıralarında Marmaris\'teki helikopterlerin vurulması için F-16\'lara talimat verdi. Özkaya\'nın direk emir verme yetkisi olmadığından, F-16\'lar yazılı emir isteyerek önce kalkmıyor. Bunun üzerine hangara giden Özkaya tekrar emir veriyor. Ancak, pilotlar yazılı emirde ısrar ederek kalkmıyor. Daha sonra Özkaya, Eskişehir Birleşik Hava Harekat Merkezi\'ni (BHHM) arıyor. Çünkü bu uçaklar BHHM\'nin izniyle kalkabiliyor. BHHM\'nin devreye girmesiyle, uçaklara kalkış izni veriliyor. Ancak, bu sırada saat 05.30 olduğu için biz Muğla\'dan ayrılmıştık, düşürülmedik. Kahraman olmak isteyen birileri var. Birileri bu helikopterleri, bu timi öldürmek istedi, vuramadılar. İlahi bir yardım, bunu başka türlü açıklayamam. Yaşadıklarımı kronolojiye koyuyorum başka bir açıklaması yok\" dedi. Duruşmaya ara verildi.



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