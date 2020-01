Çetin Emeç anıldı

23 yıl önce öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç mezarı başında anıldı.

Emeç'in Zincirlikuyu'daki kabri başında düzenlenen törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol ve torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, gazeteciler Uğur Dündar ve Tufan Türenç'in yanı sıra Gazeteci Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi de katıldı.



'Her sene burada toplanmalıyız'

Törende konuşan Enis Berberoğlu "Buraya gelirken hep aklımda o soru var. Gazetecilik bir soru sorma sanatıdır bilirsiniz, Çetin Bey niye aramızda değil, diye. Bulabildiğim tek cevap şu oluyor her defasında, çünkü Çetin Bey gazetesini sattıran bir yayıncıydı, çünkü Çetin Bey bastığını okutan bir haberciydi ve Çetin Bey şirketini çalışanına kazandıran bir yöneticiydi. Etrafınıza baktığınızda Çetin Bey gibilerin ne kadar azaldığını, Çetin Bey'e ihtiyaç duyan kuruluşların ne kadar azaldığını görüyorsunuz. İşte bence şuçu buydu. İşte o yüzden biz burada toplanmalıyız her sene, hiç usanmadan, bıkmadan her 7 Mart'ta. Çünkü bunun unutulmaması lazım. Çetin Bey'in suçunun, günahının ne olduğunun, niye burada yattığının unutulmaması lazım. O yüzden siz, meslektaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Sayıları giderek azalan gazetecilerin, gazetecilik uğruna ödedikleri bedelin, hikayenin başta medya olmak üzere bilenlere hatırlatılması, unutanlara da anlatılması lazım" dedi.

'Beni yaşattığınız için teşekkürler' derdi

Emeç'in 11 yaşındaki torunu Selin Birol da, "23 yıl geçti ve yine buradayız. Ama içimizdeki acı hiç dinmedi, hep orada kalacak. Eminim dedem burada olsaydı, bize şöyle derdi: 'Beni yaşattığınız için teşekkürler'. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, onun içinde insan sevgisi vardı. Onu öldürenleri bile sevebilir hatta. Çünkü bir gazetecinin içinde her zaman sevgi vardır. İnşallah umut ediyoruz ki, günümüzdeki gazeteciler dedem gibi olur ve hiç bir zaman öldürülmez" dedi.