Suikast şifresi 'esintili günler'

İbrahim Şahin'in oluşturduğu suikast timleriyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, tetikçilerin farklı illerde aynı gün eylem yaparak ortadan kaybolması planlanmış.



Zaman gazetesinin haberine göre tutuklanan iki üsteğmenin liderlik yaptığı timlere 'farklı kişiler adına kayıtlı' cep telefonları verilmesi öngörülmüş. Örgütün hareket planı şöyle:

"Eylem bölgelerine dağılan tim üyeleri birbirleri ile irtibatı koparacak. Tetikçi 'esintili günler' mesajıyla harekete geçecek. Cep telefonuna bu mesaj gelince suikast için eyleme geçilecek. SMS'i alan suikastçı, cinayeti işledikten sonra silahları yok edip saklanacak. Bir süre kimseyle görüşmeyecek olan suikastçı, ikinci SMS'le buluşma noktasına dönecek."



Suikast timlerinin ilk hedeflerinden birinin Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan olduğu öğrenildi. Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nin google'dan resimlerini indiren suikast timlerinin, Mutafyan'ın içinde bulunduğu otomobile lav silahları ile saldırmayı, ardından da tabanca ile çapraz ateşe almayı planladığı iddia edildi. Patrikhane civarında keşifler yaptığı belirlenen kişilerin, suikastın her ayrıntısını planladığı belirtiliyor. Örgütün, Sivas Ermeni cemaati lideri Minas Güler'i de aynı gün evinden çıkarken öldürmeyi planladığı tespit edildi. Suikast timleri, Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız'ı bombalı araçla, Kazım Genç'i de bombalı paketle öldürmeyi hedeflemiş. Cinayetleri en ince detayına kadar planlayan örgüt, suikastların düzenleneceği yerler, MOBESE kameraları ve işyeri güvenlik kameralarını detaylı olarak belirlemiş. Güvenlik kameralarına yakalanmadan nasıl eylem yapılabileceği üzerinde durulmuş. Eyleme katılacak kişilerin duracağı noktalar bile suikast planında ayrıntısıyla yer almış.



'6 ay kaybolmaya hazır mısın?'



Örgütün diğer bir hedefi, Ankara'da bulunan Anteres ve Optimum Alışveriş merkezleri. İbrahim Şahin'in, suikast timinin başındaki üsteğmenlere '6 ay ortadan kaybolmaya hazır mısınız?' sorusunu yönelttiği, subayların da, 'Hazırız komutanım' şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları, "Şahin'e talimat veren kişiler aynı zamanda suikast timinin başındaki kişileri de yönlendiriyor. İkisine de eylem planını veren mekanizma aynı." değerlendirmesinde bulunuyor.



Bu arada, son operasyonda ele geçirilen silahların askeri kaynaklı olduğu belirlendi. Mühimmatın demirbaşa kayıtlı olmadığı, kullanılmış malzeme gibi göründüğü tespit edildi.

