'Suikast planı gerçek değil, olayı ben kurguladım'

T24- Suikast iddiası soruşturmasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. İhbarı yapan Ş.K. “Olayı intikam için ben kurguladım, suikast planı gerçek değil” dedi.



CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Deniz Baykal’a suikast yapılacağı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ihbar e-postasını Üsküdar’daki bir internet kafeden atan Ş.K.’nin ve suikastı yapacağı öne sürülen M.Y.’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hemen harekete geçen polis, Ş.K’nin yanı sıra Şişli Belediye Başkan Yardımcısı O.Ş. A.’nın da aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Suikastı yapacağı iddia edilen M.Y. ise aranıyor.





‘Sarıgül'ün ilgisi yok'



İhbarcı Ş.K., suikast planını kendisinin kurguladığını, olayın gerçek olmadığını amacının; adı suikastçı olarak geçen amcasının oğlu M.Y.’yi suçlayıp intikam almak olduğunu söyledi. Ş.K., daha önce bir suçtan cezaevine düştüğünü, M.Y.’nin maddi destek sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığı için M.Y.’den intikam almayı planladığını öne sürdü. Ş.K., “Mustafa Sarıgül’ün konuyla ilgisi yok. Her şeyi ben kurguladım” dedi.





Eski suikast planı zanlısı



İhbarı yapan Ş.K.’nin M.Y.’nin akrabası olduğu 2004 yılında Mustafa Sarıgül’e yönelik suikast planı yaptıkları iddiasıyla birlikte gözaltına alındıkları öğrenildi. Ancak aralarının açılması üzerine Ş. K.’nin daha önce de M. Y.’yi Mali Şube Müdürlüğü’ne ihbar ettiği belirlendi. Soruşturmada O.Ş.A., A.A., H.A., C.K., B.Ş., İ.B., M.H., M.Y., Ş.Ç., R.K., A.K., Ş.K. gözaltına alınırken Emniyet’te ifade veren 5 kişi savcılıkta serbest bırakıldı.