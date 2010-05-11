T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Suikast planı gerçek değil, olayı ben kurguladım'

Suikast iddiası soruşturmasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. İhbarı yapan Ş.K. “Olayı intikam için ben kurgul

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Suikast iddiası soruşturmasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. İhbarı yapan Ş.K. “Olayı intikam için ben kurguladım, suikast planı gerçek değil” dedi.

CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Deniz Baykal’a suikast yapılacağı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ihbar e-postasını Üsküdar’daki bir internet kafeden atan Ş.K.’nin ve suikastı yapacağı öne sürülen M.Y.’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hemen harekete geçen polis, Ş.K’nin yanı sıra Şişli Belediye Başkan Yardımcısı O.Ş. A.’nın da aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Suikastı yapacağı iddia edilen M.Y. ise aranıyor.


‘Sarıgül'ün ilgisi yok'

İhbarcı Ş.K., suikast planını kendisinin kurguladığını, olayın gerçek olmadığını amacının; adı suikastçı olarak geçen amcasının oğlu M.Y.’yi suçlayıp intikam almak olduğunu söyledi. Ş.K., daha önce bir suçtan cezaevine düştüğünü, M.Y.’nin maddi destek sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığı için M.Y.’den intikam almayı planladığını öne sürdü. Ş.K., “Mustafa Sarıgül’ün konuyla ilgisi yok. Her şeyi ben kurguladım” dedi.


Eski suikast planı zanlısı

İhbarı yapan Ş.K.’nin M.Y.’nin akrabası olduğu 2004 yılında Mustafa Sarıgül’e yönelik suikast planı yaptıkları iddiasıyla birlikte gözaltına alındıkları öğrenildi. Ancak aralarının açılması üzerine Ş. K.’nin daha önce de M. Y.’yi Mali Şube Müdürlüğü’ne ihbar ettiği belirlendi. Soruşturmada O.Ş.A., A.A., H.A., C.K., B.Ş., İ.B., M.H., M.Y., Ş.Ç., R.K., A.K., Ş.K. gözaltına alınırken Emniyet’te ifade veren 5 kişi savcılıkta serbest bırakıldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24