Suikast planı dinlemeye takıldı

Ergenekon soruşturmasında Sivas’tan İstanbul’a gönderilen zanlılardan Ersin Dönenci’nin, kentteki Ermeni cemaati temsilcisine yönelik hazırladığı suikast, polisin yaptığı teknik takip ve aldığı koruma önlemi sayesinde son anda önlendi.





Sivas polisine, kentteki Ermeni cemaati temsilcisi M.D.G’ye yönelik suikast planı olduğu yönünde bir süre önce ihbar yapıldı. İhbar üzerine öncelikli olarak M.D.G’ye 2 sivil koruma polisi tahsis edildi. Suikast hazırlığındaki kişileri de teknik takibe alan polis ekipleri, “tetikçi” Ersin Dönenci’nin eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin ile sürekli irtibat halinde olduğunu belirledi.



Şahin ile gezilere çıktı



İbrahim Şahin ile Sivas, Tokat ve Kayseri’de çeşitli gezilere katılan Ersin Dönenci, Ermeni cemaati temsilcisi M.D.G. hakkında da bilgiler topladı, iş yeri ile evi arasındaki güzergahı belirledi.



Suikast son anda önlendi



Şahin’in koordinesinde çalıştığı öne sürülen Ersin Dönenci, suikastı Kurban Bayramı’nda gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak polisin son 2 aydır yaptığı teknik takip ve M.D.G’ye koruma tahsis edilmesi sonucu suikast son anda önlendi.



İşsiz tetikçi bunalımda



Sivas’taki sorgusunun ardından eski Sivas Ülkü Ocakları başkanları Oğuz Bulut ve Bekir Çelik ile dün İstanbul’a gönderilen Ersin Dönenci’nin, “Türklük ve milliyetçilik duyguları yüksek”, “işsiz”, “kendisini ispatlamaya çalışan” bir kişilikte olduğu ifade edildi.



Son dönemlerde bunalım içerisinde olduğu, sürekli çevresindekilerle helalleştiği öğrenilen zanlı, sorgusunda da kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtsız bıraktı.



Şahin’le çekilmiş fotoğraflar



İbrahim Şahin ile bazı yerlerde birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunan, eski Sivas Ülkü Ocakları başkanları Oğuz Bulut ve Bekir Çelik’in de Şahin’in talimatı üzerine Sivas’ta Kuvayımilliye tarzı bir yapılanmayı oluşturma çabası içerisinde oldukları, kentteki lise çağındaki gençleri bu tür bir yapılanma içerisinde örgütlemeye çalıştıkları iddia edildi.



El bombası sorularına yanıt yok



Bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan Oğuz Bulut’a yönelik aramalarda 2 el bombası ve çok sayıda kesici alet, mesleki eğitim veren bir okulda öğretmen olarak görev yapan Bekir Çelik’e yönelik aramalarda ise 1 adet kalem silah ele geçirildi. 2 zanlı da bu silahları kimden, nasıl temin ettikleri yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.



Glock İbrahim Şahin’den



Ele geçirilen suikast silahı “Glock” marka tabancanın, İbrahim Şahin tarafından Sivas’ta bir kişiye satıldığı ortaya çıktı. Şahin’den silahı alan kişinin polis tarafından gözaltına alınacağı sırada tedirgin olarak polise geldiği ve silahı teslim ettiği öğrenildi. Silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.



Cemaat temsilcisi korunuyor



Ermeni cemaati temsilcisi M.D.G’nin de polis tarafından korunması devam ediyor. M.D.G’nin son dönemlerde kentteki iş yerine fazla uğramadığı, iş yerini çocukları ile akrabalarının açıp kapattığı, kent içinde de fazla dolaşmadığı bilgisine ulaşıldı.



Sivas’ta 12 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3’ü İstanbul’a gönderilmiş, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

