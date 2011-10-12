Suikast planı BM'ye taşınıyor

T24 - İran'ı ülkesindeki Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni öldürmeye çalışmakla suçlayan ABD, suikast planını BM'ye taşımak için harekete geçti.



ABD’de iki İranlı, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne saldırı planı içinde olmakla suçlandı. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, ABD'nin iddiası için 'kaba, çocukça ve amatörce' açıklamasını yaparken ABD, suikast planını BM'ye götürmek için ilk adımı attı. ABD, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne suikast planının BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi için Suudi Arabistan ve diğer daimi üyeleri ikna etmek için çalışmalara başladı.





'Dünya liderini ikna etmete çalışıyoruz'



ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, suikast planından İran'ın sorumlu olduğunu belirterek, Obama yönetiminin İran'a vereceği olası cevaba destek bulmak için dünya liderleriyle temas içinde olduğunu söyledi.





'İngiltere, ABD ile temaz halinde'



İngiltere de, suikast planıyla ilgili olarak İran'a yeni yaptırımlar uygulanması için ABD ile temas halinde olduğu belirtildi. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, "İran'a yeni yaptırım için ABD ve diğer ülkelerle temasa geçtik. İran'ı bu plandan sorumlu tutmak için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi.





Suudiler'den ABD'ye teşekkür



Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, suikast ve bombalama planını, "uluslararası konvansiyonların alçakça ihlali" sözleriyle değerlendirdi. Elçilik açıklamasında, "bir suç eyleminin hayata geçmesini önlediği" için ABD'ye teşekkür edildi.





İsrail elçiliğine de saldırı planı



Washington, İran bağlantılı bir suikast planının çökertildiğini açıklamıştı. New York'taki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, İran asıllı ABD vatandaşları Mansur Arbabsiar ve Golam Şakuri, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne suikast ve Suudi Arabistan ile İsrail büyükelçiliklerini bombalama planı yapmakla suçlanıyor.







