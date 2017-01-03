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Suikast ihbarı sonrası Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi

Kılıçdaroğlu'na 25 Ağustos 2016'da roketatarlı saldırı düzenlenmişti

03 Ocak 2017 17:34

Başbakan Binali Yıldırım'ın, suikast ihbarıyla uyardığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi.

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin’de Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP’liler yara almamış ancak, 1 er şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK’nin üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu’na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.

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