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Dünya

'Suikast iddiaları gerçek dışı'

Rusya'nın başkenti Moskova'da 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapıldığı Olimpiyski Stadyumu'nda dün gece 6 adet paslı mermi bulunduğu bildirild

13 Mayıs 2009 03:00

Rusya'nın başkenti Moskova'da 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapıldığı Olimpiyski Stadyumu'nda dün gece 6 adet paslı mermi bulunduğu bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları tarafından Hadise'nin içinde bulunduğu birinci yarı final yarışmasındaki sanatçılara yönelik suikast girişiminin engellendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, çok geniş bir alana sahip stadyumun bahçesinde bir kutunun içinde Makarov marka tabancaya ait kullanılamaz durumda 6 adet 99 mm'lik mermi bulunduğu belirtilerek, ne sanatçılara ne de Eurovision şarkı yarışmasını izlemeye gelenlere en küçük bir tehlike olmadığı kaydedildi.

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