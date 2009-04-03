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Dünya

Suikast gecesinin fotoğrafları

Martin Luther King'in suikaste kurban gittiği gece çekilen fotoğraflar 41 yıl sonra "Life" dergisinde yayımlandı.

03 Nisan 2009 03:00

Martin Luther King'in suikaste kurban gittiği gece çekilen fotoğraflar 41 yıl sonra "Life" dergisinde yayımlandı.

Suikast gecesinin fotoğrafları - FOTOGALERİ

Martin Luther King'in suikaste kurban gittiği gece çekilen fotoğraflar 41 yıl sonra "Life" dergisinde yayımlandı. 

ABD'de siyahların haklarını kazanmasıyla ilgili süreçte ilk akla gelen isimlerden olan Martin Luther King'in bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra suikastın yapıldığı otel ve çevresinde çekilen fotoğraflar 41 yıllık gecikmeyle ilk kez yayımlandı.

Fotoğraflar, ''Life'' dergisinin internet sitesi ''www.life.com'' adresinde yer alırken, ilgili yazıda da fotoğrafların 4 Nisan 1968 tarihinde, Memphis'teki Lorraine Motel'de kalan King'in suikaste uğramasından sonra olay yerine giden derginin foto muhabiri Henry Groskinsky tarafından çekildiği, çeşitli nedenlerle bugüne kadar basılmadığı kaydedildi.

Suikastten sonra otelin çevresinde oluşan tedirgin edici edici atmosferi yansıtan 12 fotoğraf arasında King'in valizindeki eşyalar, ölümünden sonra arkadaşlarının bir araya gelmesi, otelin genel görünüşü gibi kareler yer alırken, King'in kanlarının temizlenmesi detayı da ''rahatsız edici olabilir'' uyarısıyla görüntüleniyor.

İnternet sitesinin ilgili sayfalarında ayrıca King'in hayatından çeşitli anları yansıtan fotoğraflar da bulunuyor.

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