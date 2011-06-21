Süheyl Batum: Ben Ergenekoncuları savunurum

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, "'Batum, Ergenekoncuları savunuyor' diyorlar. Neden savunmayayım? Ben Ergenekoncuları savunurum" dedi.







Zaman gazetesinde yayımlanan (21 Haziran 2011) habere göre, Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin yıl dönümü törenlerine katılan Batum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin Ergenekoncuların savunucusu olduğunu vurgulayan Batum, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin eksenini kaydırdığı iddialarını ise kabul etmedi. "Ne diyorlar (Batum, Ergenekoncuları savunuyor). Neden savunmayayım? Ben Ergenekoncuları savunurum." ifadelerini kullanan Batum şöyle devam etti: "CHP'de Kurultay talebini yanlış buluyorum. Önümüzdeki seçimlere hazırlanmamız gerekirken bu tür, içte bir kavga varmış gibi ortam olmasından memnun değilim. Bunların nedenlerini belirlememiz gerekirken burada patinaj yapıyormuşuz gibi görünüyor."

"Kurultay, CHP'yi patinaj yapıyor gibi gösterir"

CHP'deki kurultayın patinaj anlamına geleceğini belirten Batum, şunları söyledi: "Gerekli imza toplanır mı toplanmaz mı bilmiyorum, ama bu seçimlerde nerede hata yaptığımızı anlamamız lazım. AK Parti'nin neden Türkiye'deki tüm sağ oyları nasıl aldığını çözmemiz lazım. İlk önce yerel, daha sonra genel seçimlere hazırlanmamız gerekirken, içte kavga varmış gibi gösterilmesinden memnun değilim. Bu mutlaka yeterli değil. Oyumuzu 2007 seçimlerindeki 21 oydan 26'ya çıkarttık. Yeterli mi değil. Daha fazla almamız lazım. Önümüzdeki seçimlere hazırlanmamız gerekirken, bu tür içte bir kavga varmış gibi ortam olmasından memnun değilim."

"Bunların nedenlerini belirlememiz gerekirken burada patinaj yapıyormuşuz gibi görünüyor." diyen Batum, şöyle konuştu: "Ortada gerçekler varken olmayan şeyler üzerine bizim oyumuz şu kadardı, yok yüzde 30-40'tı diyerek zaman kaybetmek doğru değil. Sorunları çözmek gerekirken kurultaylarla zaman kaybediyoruz. Biz neden yüzde 30 oy almadık? Bu konuda biz demek ki taleplerimizi, söylediklerimizi tam yansıtamadık. Hiçbir yalan söylemedik. Emekliye sen 90 lira zam aldın mı dedik? Çiftçiye dedik ki buğdayın 45 kuruş mu, 100 kuruşsa biz bir şey demeyelim dedik. Biz bunları yansıttıramadık ve inandıramadık diye bunları konuşmak yerine kurultay demeyi doğru bulmuyorum. CHP içinde yine mi kurultaylar partisi olacağız endişesi olacağını düşünüyorum. Ama yine de kurultay, delegelerin tercihidir. Ama milyonlarda bizim hatamız nerede demek gerekirken bu kurultay patinajı hem bize hem Türkiye'ye layık değil."

''Ergenekoncuları savunurum''

Kendisinin Ergenekoncuları savunduğunu ve savunmaya da devam edeceğini kaydeden Batum, ''Bunların sayısı Türkiye'de Allah'tan zorluyorsun zorluyorsun 50'yi geçmiyor. 30 ile başladılar, 50'yi geçmiyor. Bu adamlar CHP'de eksen kayması var diyorlar. Bunlar hepimize saldırdı. Ne diyorlar; 'Batum, Ergenekoncuları savunuyor'. Neden savunmayayım? Ben Ergenekoncuları savunurum. Sahte, düzmece delillerle içeri attırdığınız, içeride tuttuğunuz arkadaşlarınız gazetecilerdir. Bunları söylüyoruz. Bunların her akşam televizyondan ikna etmeye çalıştığı bir kitle var Türkiye'de. Kafası karışmış bir kitle var. Acaba bunlar da Ergenekoncu mu değil mi diye. Şimdi aynı adamlar CHP'nin ekseninin kaydığını söylüyor. Hiç merak etmesinler, az önce şurada dururken Atatürk'e bakıyordum, içimden de şunu düşündüm. Nereye geldik? Nereye geldik? Türkiye'de ABD'nin talimatıyla Habur açılımını yapan bir parti yüzde 50 oy aldı. Bunu söylemek yeterli. Halk onu bildiği için değil. O gazeteci, aydın kisvesiyle ortalarda dolaşanlar insanları kandırdı. Neye kandırdı? Her gece televizyona çıkıp dedi ki; Habur'u biz değil, CHP yaptı. O halk da 50 kere dinleyince (acaba böyle bir yanlışlık mı var." şeklinde konuştu.

''Hepimiz yanlış yapmış olabiliriz''

Süheyl Batum, seçim sonuçlarıyla ilgili de ilginç bir itirafta bulundu: ''Hayır, neden olsun? Şu görüntü yanlış. AKP 2007'de yüzde 47 oy aldı. Sonra yerel seçimlerde yüzde 38'e düştü. Siz hiç AKP'de (tamam gitsin, Allah kahretsin) diye bir şey duydunuz mu? Tamam orada biat var diyoruz. Başbakan, bakana rahatlıkla kulağından tutar atarım seni diyor. Biz böyle bir parti değiliz diyoruz, ama böyle olmamayı da bu kadar kendimize zarar verir hale dönüştürmemek lazım. Programları izliyoruz, CHP'den arkadaşlar katılmış. İşte ne kadar kötü, ne kadar yanlış yaptığımız yönünde konuşuyorlar. Bunlardan bazıları doğru da olabilir. Hepimiz yanlış yapmış olabiliriz. Bunları tartışmak ayrıdır, fakat olmayan şeylerin üzerinden yola çıkarak acaba yeni CHP diyerek biz Atatürk ilkelerini bıraktık mı? Bugün Türkiye'de Atatürk ilkelerine sonuna kadar sahibim diyen tek parti CHP'dir. Biz hala bunu tartışıyoruz."

"Kılıçdaroğlu CHP'nin ekseninin kaydırdı iddiası doğru değil"

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin eksenini kaydırdığı iddialarına karşı çıkan Batum, şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin eksenini mi kaydırdı? Bu doğru değildir. Olur mu böyle bir şey? Bunu diyen kim? AKP. Kim bu AKP? ABD'nin talimatıyla Habur açılımını, demokratik açılımı yapan partidir. Ne var bunun içinde dediğimiz zaman, söyleyemem, daha bana gelmedi diyen bir parti ve başbakandır. Aynı başbakan üç ay sonra dönüyor Hakkâri'de bunlar 'bayrak asmadılar' diyor. 'Bunlar Apo ile anlaştı, elimde sözleşme var' diyor. Hadi oradan göster diyorsun. Yok, şimdi söylemeyeyim diyor. Şimdi bu parti dururken buna karşı çıkan, Türkiye bölünmeyecektir, ABD istese de istemese de bölünmeyecektir diyen CHP'nin ekseni kayıyormuş.''