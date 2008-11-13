Suha Arafat'ı sıla hasreti sardı

Filistinlilerin efsanevi lideri Yaser Arafat'ın Malta'da yaşayan dul eşi Suha Arafat, Filistin'e dönmek istediğini belirterek, "Vatanımdan uzak hayat, benim ve kızım için dayanılmaz hale geldi" dedi.



Suha Arafat, Londra'da Arapça yayımlanan El Hayat gazetesine yaptığı açıklamada, Ramallah'a geri döneceğini ifade ederek, Yaser Arafat'ın sağladığı huzur ve güveni artık hissetmediklerini, her geçen gün daha çok üzüldüğünü kaydetti.



Kendisinin ve tüm Filistin halkının Arafat'ı çok özlediğini belirten Suha Arafat, "Bütün aksilikler aşılır, unutulur, ancak ölüm acısı hariç, o artıyor ve derinleşiyor" diye konuştu.



"Ebu Ammar (Arafat) sağlığında, İsrail evimizi bombaladığında ben ve Zahva'dan Gazze'de kalmamızı ve buradan asla ayrılmamamızı istemişti. Ramallah'a gitmemizi istemedi. Kızı ve eşinin kendisi için bir kalkan olarak kullanılmasını istemeyecek kadar cesur bir askerdi" diyen Suha Arafat, Filistin birliği ve Filistin devletinin hayalini kurduğunu, Filistin'le ilgili haberleri takip ettiğini ve Filistin davasının geleceği için dua ettiğini kaydetti.



Yaser Arafat 2004 yılının sonunda Paris'teki bir hastanede hayatını kaybetmişti.