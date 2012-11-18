'Türkiye Patriot için NATO'ya başvuru yapacak'

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta’nın “Türkiye Suriye sınırına Patriot füzesavarlarından istedi” şeklindeki açıklaması gündemdeki yerini korurken Almanya’da yayın yapan Süddeutsche Zeitung Gazetesi de Türkiye’nin yarın NATO'ya bu kapsamda resmi başvuru yapacağını iddia etti.

Süddeutsche Zeitung Gazetesi'nin haberine göre, NATO komutanı James Stavridis’in buna olumlu yanıt vermemekle birlikte gereğinin “ivedilikle” yapılmasını sağlayacağı belirtti. Gazete, Almanya Ordusu’nun bu NATO operasyonuna 170 askerle katkıda bulunmaya hazırlandığına dikkat çekti.

Haberde, örgütün, Türkiye’nin başvurusunu, NATO anlaşmasının 5’inci maddesi çerçevesinde yorumlanacağı ve bunun yalnızca “savunma amaçlı” bir talep olduğunu, yani, uygulanması durumunda NATO’nun Suriye’deki iç savaşa karışmasının söz konusu olmayacağı gerekçesiyle kabul etmeye yakın olduğunun altını çizdi.



'Başvuru olursa, müttefik ülkeler bunu inceler'



DPA’ya konuşan Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, “Bu Almanya’ya sorulursa, Almanya bunu ittifak yükümlülükleri kapsamında inceler” ifadesini kullandı. Sözcü ayrıca, NATO’da sadece ABD, Almanya ve Hollanda’nın PAC-3 tipi Patriot füzelerine sahip olduğunu doğruladı.

NATO sözcüsü Carmen Romero ise “Türkiye’nin füze savunması konusunda destek talebi oldu mu?” sorusuna karşılık, “Türkiye’nin böyle bir başvurusu olmadı. Böyle bir başvuru olursa, müttefik ülkeler bunu inceler” şeklinde yanıtladı.



'170 patriot uzmanının gelmesi normaldir'



Gazetede yer alan iddiaya göre, Ankara somut bir yanıt vermekten kaçınarak, “İhtimaliyet planlaması var” ifadesi kullanıldı.

Konunun uzmanı bir kaynak, iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı. Aynı kaynak, “Benim söyleyebileceğim şu: NATO ve NATO üyesi müttefiklerle ittifak içindeki ‘ihtimaliyet’ planlamaları çerçevesinde NATO’nun, dolayısıyla Türkiye’nin sınır güvenliğini ilgilendiren her konuda her türlü temasımız var. Bu temasımız bundan sonra da sürecek. Sınıra Patriot yerleştirilmesi de bunun içinde ki, bunu Dışişleri Bakanı ihtimaliyet kapsamında söylemişti. Bundan doğal bir şey de olmaz” demekle yetindi.

NATO’nun kıta Avrupa’daki füzelerinin Almanya ve Hollanda’da olduğuna dikkat çeken yetkililer, Türkiye’nin talebi olması halinde füzelerin bu iki ülkeden birisinden geleceğini, daha fazla füzeye sahip olması nedeniyle Almanya’dan gelme ihtimalinin ağır basabileceğini söylediler.

Türkiye’nin Körfez Savaşı sırasında da NATO’dan Patriot talebinde bulunmasına dikkat çeken kaynaklar, “O dönem üç ayrı Patriot hava savunma sistemi RO-RO’lar ve Rus yapımı dev Antonov nakliye uçakları ile getirilmişti. Patriotların kurulması için de sistem uzmanı 360 Hollandalı Türkiye’ye gelmişti. Bundan dolayı eğer Almanya’dan Patriot gelecekse ilk etapta gazetenin iddia ettiği gibi 170 patriot uzmanının gelmesi normaldir” dediler.

Dış Haberler Servisi Uğur Ergan / Ankara