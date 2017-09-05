Süddeutsche: İki Alman'ın gözaltı nedeni anonim bir e-mail

Geçen hafta Antalya'da eşi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Alman vatandaşı kadın, Almanya'ya geri döndü. Rheinland Pfalz eyaletinde yaşayan kadın, 31 Ağustos Perşembe günü eşi ile birlikte Türkiye'ye giriş yaparken Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı, pazartesi günü de serbest bırakılmıştı.

Alman Süddeutsche Zeitung'ta söz konusu çift ile ilgili yer alan haberde, çiftin gözaltına alınmasına Türk makamlarına gönderilen isimsiz bir elektronik postanın neden olduğu bildirildi. Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR kanallarının ortak araştırmasına göre adını açıklamayan bir kişi, e-posta ile ihbarda bulunarak, serbest bırakılan kadının eşinin uzun yıllardır Fetullah Gülen yapılanmasının bir üyesi olduğunu iddia etti. Çiftin hangi tarihte Türkiye'ye giriş yapacaklarının da bu e-posta yoluyla ihbar edildiği belirtiliyor.

Türk kökenli olduğu kaydedilen çiftin knedi ifadelerine göre sadece Alman vatandaşlığının bulunuyor. Ancak bu ifade, Cumartesi günü konuya ilişkin bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, gözaltında bulunan kişinin aynı zamanda Türkiye vatandaşı da olduğu ifadesi ile çelişiyor.

Anadolu Ajansı da Almanya'ya dönen kadının Türkiye'de savcılık tarafından ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını, ancak kadın hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de 11 Alman vatandaşı siyasi sebeplerden ötürü tutuklu bulunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda Türkiye'deki cezaevlerinde toplam 54 Alman vatandaşı var. Bunlar arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da var.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatadandaşları nedeniyle Almanya'da birçok siyasetçi Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyor. Bunlar arasında Türkiye'ye yönelik resmi bir seyahat uyarısının yanı sıra Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin engellenmesi ve Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesi gibi önlemler gündeme getiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/ÇA,BD